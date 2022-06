Benfica também confirma a saída de Gedson Fernandes para a Turquia

Médio vai continuar a carreira na Turquia, como já era sabido.

O Benfica informou esta sexta-feira que o Besiktas formalizou e concluiu os procedimentos processuais para a transferência a título definitivo de Gedson Fernandes. O contrato tem efeito a partir de 1 de julho.

O emblema turco oficializou a contratação na quinta-feira, e recorde-se que o emblema encarnado já havia confirmado a transferência em fevereiro, mas antes de jogar pela nova equipa, o médio atuou no Rizespor por empréstimo, devido à proibição do Besiktas em inscrever mais jogadores.

O Besiktas paga seis milhões de euros para ficar com 50% do passe do médio português, que, com contrato com o Benfica, já tinha sido emprestado a Tottenham e Galatasaray.