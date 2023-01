Benfica informa: bilhetes para o dérbi com o Sporting "temporariamente esgotados"

Jogo da ronda 16 do campeonato marcado para o dia 15 de janeiro.

O Benfica informou esta terça-feira que os ingressos para o dérbi com o Sporting, da ronda 16 do campeonato, estão "temporariamente esgotados".

"Brevemente será disponibilizada, a todos os Sócios com Red Pass, a possibilidade de venda do seu lugar. Os bilhetes que forem disponibilizados serão vendidos nos locais de venda oficiais do clube a partir das 09h00 do dia 11 de janeiro (quarta-feira)", informou ainda o clube da Luz.

O jogo entre águias e leões está agendado para as 18h00 do dia 15 de janeiro, um domingo.