Benfica iguala segundo melhor registo de invencibilidade a abrir uma época

Após a vitória por 3-2 sobre o Estrela da Amadora, na primeira jornada da Taça da Liga.

O Benfica igualou este domingo o seu segundo melhor registo de invencibilidade a abrir uma temporada, ao somar o 26.º jogo sem perder em 2022/23, com um triunfo (3-2) sobre o Estrela da Amadora, para a Taça da Liga.

Em encontro da primeira jornada do Grupo C, os encarnados venceram com golos do croata Peter Musa, de Chiquinho, de grande penalidade, e do alemão Julian Draxler, para igualarem os registos de 1971/72 e 1977/78.

A formação comandada pelo alemão Roger Schmidt, que hoje jogou sem seis "mundialistas", tem agora 22 vitórias e quatro empates (70-19 em golos) em todas as competições, perdendo apenas para a época 1959/60, iniciada com 31 jogos sem perder.

O Benfica somou o primeiro triunfo na Taça da Liga, ao qual acrescenta uma vitória e um empate na Taça de Portugal e 12 triunfos e uma igualdade, um nulo em Guimarães (0-0), na Liga Bwin, que comanda com oito pontos à maior face ao FC Porto, formação que já bateu em pleno Dragão (1-0, com um tento de Rafa).

Quanto à Champions, e contando a fase de qualificação, em que venceram os quatro jogos, com Midtjylland (4-1 em casa e 3-1 fora) e Dinamo Kiev (2-0 fora e 3-0 em casa), os encarnados somam oito triunfos e duas igualdades (28-9 em golos).

Neste percurso, destaque para os dois triunfo sobre a Juventus (2-1 em Turim e 4-3 na Luz) e os dois empates com o Paris Saint-Germain (1-1 em Portugal e em França).

Com 26 jogos sem perder, o onze benfiquista vai agora em busca do recorde, conseguido numa época 1959/60, época em que os encarnados não disputaram as competições europeias.

Em 1959/60, o Benfica só caiu a primeira vez em 29 de maio de 1960, na 30.ª e última ronda do campeonato (1-2 na receção ao Belenenses), enquanto em 1971/72 e 77/78 perdeu a invencibilidade na primeira mão dos quartos de final da Taça dos Campeões Europeus, nos redutos de Feyenoord e Liverpool, respetivamente.