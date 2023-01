Benfica homenageia campeões do Mundo, mas só Otamendi teve palmas

Otamendi com a medalha de campeão do Mundo

Otamendi e Enzo sagraram-se campeões do Mundo pela Argentina

À imagem que já sucedeu com outros clubes e campeonatos, também o Benfica homenageou os campeões do Mundo do plantel.

Mas, com Enzo fora dos convocados, apenas Otamendi - com a medalha ao peito - subiu ao relvado do Estádio da Luz para receber uma enorme ovação dos adeptos.

Segundo a BTV, Enzo está no Estádio da Luz a assistir ao Benfica-Portimonense, partida da 15ª jornada da Liga Bwin.