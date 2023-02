Benfica: Grimaldo vai atingir marca redonda na Liga dos Campeões

Nenhum companheiro tem mais jogos na prova pelas águias. Apenas Vlachodimos e Rafa se aproximam do lateral-esquerdo em partidas pelo Benfica. No total, Otamendi domina, perseguido de perto por Draxler.

O grupo de trabalho do Benfica está já a preparar o regresso à Liga dos Campeões, competição na qual tem em agenda, na quarta-feira, uma deslocação ao terreno do Club Brugge, na primeira mão dos oitavos de final. Este será um jogo que poderá ser marcante, por diversas razões, sobretudo para Grimaldo, que tem em vista a inscrição da partida 50 no seu currículo pelos encarnados.

O número vale por si próprio mas tem ainda outra expressão. Os 36 jogos da fase regular e a eliminar da prova, a que se somam mais 13 em qualificações, colocam o lateral-esquerdo no topo da hierarquia de encontros na competição com a camisola do Benfica em comparação com o restante plantel. Depois da saída de Pizzi, que tinha 51, agora foi André Almeida a deixar a Luz com os mesmos 49 de Grimaldo, jogador que tem sido titularíssimo nos últimos anos e que o continua a ser sob o comando de Roger Schmidt, mesmo estando em situação de final de contrato e sem acordo para renovar.

Atualmente, com um registo mais próximo só estão Vlachodimos (41) e Rafa (38), pelo que Grimaldo só perde a corrida se for alargada a análise aos jogos dos companheiros por todos os emblemas que representaram. Aí, o canhoto espanhol perde claramente para o capitão Otamendi - tem 80, dos quais 23 pelas águias - e Draxler (68).