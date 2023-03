Benfica: Gonçalo Guedes já foi operado e enfrenta paragem longa

Internacional português foi submetido a cirurgia artroscópica do joelho esquerdo neste domingo, como O JOGO tinha adiantado

Gonçalo Guedes foi operado este domingo ao joelho esquerdo, como O JOGO tinha revelado. O internacional português, que sentia problemas "há semanas", como revelou Roger Schmidt, foi submetido, adiantaram as águias em comunicado, "com sucesso a cirurgia artroscópica do joelho esquerdo".

"A intervenção decorreu no Hospital da Luz, em Oeiras, conduzida pela equipa médica do clube", reforçou o clube da Luz sobre o caso do camisola 15, que vai agora parar entre quatro a seis semanas.

Reforço de janeiro, por empréstimo do Wolverhampton, Guedes soma 374 minutos pelo Benfica, tendo marcado dois golos e feito uma assistência.