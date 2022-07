Benfica goleia Fulham e conquista o Torneio do Algarve

Emblema encarnado começou forte e acabou a golear a formação inglesa.

O Benfica goleou este domingo o Fulham, por 5-1, conquistando assim o Torneio do Algarve. Depois de ambas as equipas terem vencido os franceses do Nice, este jogo era decisivo para a atribuição do troféu.

Rafa (3 minutos), Gonçalo Ramos (aos 21' e 29'), Yaremchuk (56') e Henrique Araújo (63'), fizeram os golos do emblema encarnado, enquanto Mitrovic marcou para o Fulham, aos 60'.

Gonçalo Ramos foi considerado o MVP (jogador mais valioso) do torneio.

As "águias" somaram a terceira vitória no mesmo número de partidas já disputadas nesta pré-época, depois de triunfos sobre Reading (2-0), ainda no estágio realizado em Inglaterra, e Nice (3-0).

Jogo disputado no Estádio Algarve.

Benfica - Fulham, 5-1.

Ao intervalo: 3-0.

Marcadores:

1-0, Rafa, 03 minutos.

2-0, Gonçalo Ramos, 21.

3-0, Gonçalo Ramos, 28.

4-0, Yaremchuk, 57.

4-1, Mitrovic, 61.

5-1, Henrique Araújo, 64.

Equipas:

Benfica: Vlachodimos, Gilberto, Otamendi, Morato, Grimaldo, Florentino, Enzo Fernández, David Neres, João Mário, Rafa e Gonçalo Ramos. Jogaram ainda: Bah, António Silva, Vertonghen, Gil Dias, Weigl, Martim Neto, Chiquinho, Diego Moreira, Henrique Araújo e Yaremchuk.

Treinador: Roger Schmidt.

Fulham: Paulo Gazzaniga, Kenny Tete, Tosin Adarabioyo, Tim Ream, Joe Bryan, João Palhinha, Harry Wilson, Andreas Pereira, Tom Cairney, Bobby Reid e Mitrovic. Jogaram ainda: Antonee Robinson, Stansfield, Tyrese François, Kebano e Chalobah.

Treinador: Marco Silva.

Árbitro: Nuno Almeida (AF Algarve).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Tim Ream (68) e Andreas Pereira (88).

Assistência: cerca de 15000 espectadores.