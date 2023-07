Benfica goleia Al Nassr de Ronaldo e com Gonçalo Ramos em destaque

O Benfica, que nesta pré-época já tinha batido Southampton (2-0) e Basileia (3-1), vai discutir na sexta-feira, às 20h30, no Estádio Algarve, a vitória no torneio,

O Benfica goleou os sauditas do Al Nassr, por 4-1, no terceiro triunfo em três jogos na pré-época, marcado pelo bis de Gonçalo Ramos.

No segundo jogo do Troféu do Algarve, no Estádio Algarve, perante cerca de 20 mil pessoas, Di María (23 minutos), Gonçalo Ramos (31 e 38) e Schjelderup (68) marcaram para os encarnados, que exibiram muita qualidade na primeira parte.

Khaled, aos 42 minutos, assinou o único golo da equipa orientada pelo português Luís Castro, em que Cristiano Ronaldo jogou 84 minutos.

O Benfica, que nesta pré-época já tinha batido Southampton (2-0) e Basileia (3-1), vai discutir na sexta-feira, às 20h30, no Estádio Algarve, a vitória no torneio, contra os espanhóis do Celta de Vigo, que na segunda-feira também tinham goleado (5-0) os sauditas.

Os encarnados alinharam no habitual 4-4-2, com Vlachodimos, Bah, António Silva (que envergou a braçadeira de capitão), Morato e Jurásek na defesa, João Neves, Kökçü, Di María e Neres no meio-campo e Rafa e Gonçalo Ramos no ataque, num onze com pendor ofensivo, sem um 6 declarado e sem o habitual médio de equilíbrios a ocupar uma das alas.

O Al Nassr demorou apenas 24 segundos a criar a primeira jogada de perigo, em contra-ataque, com João Neves a surgir na hora H para cortar um remate com "selo" de golo de Talisca, que fez dupla no ataque com hodimos (oito), e uma tentativa de "chapéu" do meio-campo de Di María que quase dava golo (12).

Os encarnados, com o modelo de pressão alta e posse de bola já vistos na época passada, foram assumindo o controlo do jogo e, depois de ameaças de Rafa (15) e Jurásek (19), Di María inaugurou o marcador, no seu segundo encontro seguido a faturar, com uma finalização de classe após "tabelinha" com Rafa (23).

Face ao seu intenso domínio, não surpreendeu que o conjunto de Schmidt alargasse a vantagem, com bis de Gonçalo Ramos após a meia hora (31 e 38), servido nos dois lances por Rafa e Bah, mas o Al Nassr reduziu a diferença em contra-ataque, por Khaled, após assistência de Talisca (42).

Roger Schmidt trocou todo o "onze" ao intervalo, chamando Samuel Soares, João Victor, Lucas Veríssimo, Tomás Araújo, Ristic, Florentino, Chiquinho, João Mário, Aursnes, Schjelderup e Musa.

Com mais médios de toque e menos desequilibradores, o Benfica continuou a ter bola, mas baixou consideravelmente o ritmo evidenciado na primeira metade.

O perigo escasseou até ao minuto 68, quando o norueguês Schjelderup se estreou a marcar pelos campeões nacionais, na recarga a um remate de Ristic defendido por Nawaf.

Na marcação de grandes penalidades após o jogo, para eventual desempate na classificação final do Troféu do Algarve, registou-se uma igualdade (5-5).

Jogo disputado no Estádio Algarve.

Benfica - Al Nassr, 4-1.

Ao intervalo: 3-1.

Marcadores:

1-0, Di María, 23 minutos.

2-0, Gonçalo Ramos, 31.

3-0, Gonçalo Ramos, 38.

3-1, Khaled, 42.

4-1, Schjelderup, 68.

- Benfica: Vlachodimos, Bah, António Silva, Morato, Jurásek, João Neves, Kökçü, Rafa, Di María, Neres e Gonçalo Ramos. Jogaram ainda: Samuel Soares, João Victor, Lucas Veríssimo, Tomás Araújo, Ristic, Florentino, Chiquinho, João Mário, Aursnes, Schjelderup e Musa.

Treinador: Roger Schmidt.

- Al Nassr: Nawaf, Sultan, Al Amri, Al Ajami, Konan, Khaibari, Brozovic, Khaled, Talisca, Ghareeb e Cristiano Ronaldo. Jogaram ainda: Mishari, Al-Sulayhem, Abdulfattah Adam e Ali Hasan.

Treinador: Luís Castro.

Árbitro: Flávio Duarte (Lisboa).

Ação disciplinar: cartão amarelo para Talisca (55).