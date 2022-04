Jornal Bild adiantou que o Benfica já tem acordo com Roger Schmidt, mas as águias negam que já tenham treinador para a próxima temporada.

Pouco depois do jornal alemão Bild adiantar que Roger Schmidt já tem acordo fechado para ser treinador do Benfica na próxima temporada, fonte oficial do clube da Luz esclareceu que não há contrato assinado com nenhum técnico para a época 2022/23.

O atual técnico do PSV, de 55 anos, termina contrato e vai deixar a equipa neerlandesa no final da temporada.