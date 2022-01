Benfica garante que não fez qualquer abordagem para contratar Shevchenko

Treinador ucraniano foi associado ao clube da Luz.

O Benfica garantiu esta sexta-feira que não fez nenhuma abordagem no sentido de contratar Andriy Shevchenko para o comando técnico.

"O Sport Lisboa e Benfica esclarece que não fez nenhuma abordagem a Shevchenko ou qualquer outro treinador, que não o atual, depois da saída de Jorge Jesus. O único treinador que o Benfica abordou foi Nélson Veríssimo, que vai estar a liderar a equipa do Benfica pelo menos até ao final desta temporada", esclareceu no site oficial.

Alex Velikikh, olheiro e representante em Itália da empresa de agenciamento Ultimate Sports, e também comentador, abordou, recorde-se, o futuro do técnico, agora despedido do Génova, fazendo uma referência às águias. "Penso que agora precisa de fazer uma pausa na carreira, que não deve ser adiada. Deve considerar a oferta do Benfica, que foi discutida anteriormente, ou talvez esperar por outro desafio", declarou à "Oll TV", enquanto no portal "Footboom" atirou: "Vai receber ofertas de seleções, como da Polónia, das Arábias e não excluo também opções como o Benfica ou o Monza, de Berlusconi."