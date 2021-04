Benfica garante foco e nega lista de vendas: "Tentativas destinadas a desestabilizar"

Clube da Luz desmente plano para transferir atletas e aponta como "prioridade a conquista de 11 vitórias nos jogos que faltam"

No terceiro lugar e a lutar para recuperar na tabela classificativa, o Benfica garante que não pensa em vendas para a próxima época, assegurando o foco do clube no que resta da temporada. A propósito de notícias que apontavam a intenção da SAD benfiquista em transferir diversos atletas do plantel, as águias sublinharam esta quinta-feira, através de comunicado, ser "mentira a existência de qualquer lista para a venda ou dispensa de jogadores do seu plantel do futebol profissional".

No mesmo documento, o emblema benfiquista esclarece que "a única prioridade que existe até ao final da época passa pela conquista de 11 vitórias nos jogos que faltam disputar e é nesse objetivo que todos estão concentrados: jogadores, equipa técnica e estrutura".

Atacando o que diz serem "informações falsas", o Benfica fala em "tentativas destinadas a desestabilizar" e garante que estas "não terão sucesso".