Benfica garante contratação de Rodrigo Pinho

Avançado tem contrato com o Marítimo até junho de 2021

Rodrigo Pinho vai reforçar o ataque do Benfica. O jogador de 29 anos é o atual melhor marcador do Marítimo, com 12 golos em 14 jogos - um dos quais aos encarnados -, clube com o qual tem contrato até junho de 2021.

O avançado brasileiro vai concluir a temporada no clube da Madeira, depois de ter sido alcançado um pré-acordo que lhe garante um contrato de cinco temporadas com o Benfica, válido a partir da próxima época,. Ou seja, depois de terminar o contrato com o Marítimo.

O futebolista chegou a Portugal em 2015, para representar o Braga, mas na segunda parte da época de 2015/16, foi emprestado ao Nacional. Está do Marítimo desde 2018, onde marcou 36 golos em 111 jogos.