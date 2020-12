Benfica garante continuidade de Soares de Oliveira como administrador da SAD

Continuidade já havia sido confirmada pelo próprio em entrevista à BTV.

O Benfica garantiu este sábado a continuidade de Domingos Soares de Oliveira como administrador da SAD.

"CEO do Grupo Benfica, Domingos Soares de Oliveira vai manter funções executivas no Conselho de Administração da SAD no quadriénio 2020-2024. A continuidade foi confirmada pelo próprio na entrevista que concedeu à BTV na última quinta-feira, dia 10 de dezembro", pode ler-se no site oficial do clube encarnado, que relembrou depois as palavras de esclarecimento de Soares Oliveira:

"Terminado o processo eleitoral, fiz esse balanço [do mandato anterior] nas duas semanas seguintes. Os desafios que temos pela frente são grandes e, independentemente dos convites que recebi, e que são todos extremamente honrosos, a minha decisão foi: vamos continuar em frente porque ainda há muito para fazer aqui", afirmou na quinta-feira, 10 de dezembro.