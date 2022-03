"Benfica? Ganhou em Amesterdão e eliminou o Ajax. Portanto..."

Jordan Henderson, médio do Liverpool

Jordan Henderson, uma das figuras do Liverpool, comenta o sorteio dos quartos de final da Champions.

Jordan Henderson, internacional inglês do Liverpool, encara com respeito o Benfica, adversário dos reds nos quartos de final da Liga dos Campeões. Em declarações publicadas pelo site oficial do clube, o médio lembrou o brilharete das águias em Amesterdão.

"Estamos contentes por estarmos nos quartos de final. Vai ser sempre difícil, para ser honesto, não importa com quem jogas, então não olho muito para isso. Seja qual for o adversário, concentramo-nos e damos tudo, como sempre fazemos. O Benfica será obviamente mais um adversário difícil. Eliminou o Ajax, que penso que estava imbatível até esse ponto, e também ganhou fora de casa. Portanto, será novamente um teste difícil para nós", afirmou.

Henderson admitiu que jogar a segunda mão em Anfield é um ponto a favor. "A regra do golo fora não conta agora [para efeitos de desempate], por isso não faz muita diferença, mas suponho que voltar a Anfield e ter a segunda mão lá provavelmente ajuda um pouco", vincou.

"Muitos de nós experimentámos grandes jogos da Liga dos Campeões ao longo dos últimos anos. Mas sabemos que eles nunca são fáceis, sabemos que serão sempre adversários difíceis, que darão tudo, especialmente na fase a eliminar. Por isso, precisamos de estar no nosso melhor se quisermos passar às meias-finais", rematou.

O Benfica recebe o Liverpool no dia 5 de abril e joga em Anfield a segunda mão a 13. Jogos com início às 20h00.