Benfica: futuro de Conti poderá continuar a passar pelo futebol brasileiro

Defesa-central argentino foi emprestado pelo Benfica ao Atlético Mineiro até ao final de 2022.

Emprestado pelo Benfica ao América Mineiro até final de dezembro, Germán Conti poderá manter-se do emblema conhecido pela alcunha de coelho.

O central de 28 anos, que tem vínculo válido com as águias até junho de 2024, alinhou em 37 jogos e convenceu os responsáveis do clube, que já estarão a tentar acertar a continuidade com os responsáveis encarnados.

O empréstimo atual incluiu opção de compra, mas ainda não estará definido se o molde de uma nova cedência passará pela transferência ou nova cedência.