Benfica fornece detalhes sobre arranque da pré-época: recorde datas e jogos

Sábado será dia de exames médicos. Primeiro treino com bola na segunda-feira.

O Benfica forneceu esta sexta-feira alguns pormenores sobre o arranque dos trabalhos, que têm o seu início marcado para o dia de amanhã, sábado.

"O primeiro dia da preparação para a nova época será dedicado à realização de exames médicos. Distribuídos por grupos, os atletas vão submeter-se a avaliações clínicas no Hospital da Luz, cumprindo um dos procedimentos do protocolo de arranque da pré-temporada", informa o clube da Luz no site oficial, acrescentando que "no domingo, 26 de junho, mantém-se a distribuição dos futebolistas por grupos, mudando, todavia, o cenário e a incidência do trabalho. As portas do Benfica Campus abrem-se muito cedo para que os atletas possam efetuar os respetivos testes físicos."

Para a próxima segunda-feira está marcado o primeiro treino, numa sessão em que a bola irá rolar pela primeira vez na pré-época 2022/23.

