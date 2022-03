Benfica: formação sem peso no ataque ao jackpot de 65 milhões de euros

Ajax é conhecido pela sua escola e aproveitamento, o Benfica também seguia esse caminho, que sofreu um desvio. Gonçalo Ramos deverá ser o único "representante" do Seixal no onze que hoje tentará agarrar o bilhete para os quartos de final da Champions, que dará um encaixe de 10,6 M€ a somar aos 54,7 já angariados.

É hoje, às 20h00, que o Benfica irá tentar manter-se na ribalta do futebol europeu e garantir a presença entre o restrito lote das oito melhores equipas europeias. O 2-2 da primeira mão deixou as contas em aberto para um segundo jogo em que estará em vista a conquista de milhões, o prestígio de continuar em prova, mas também uma filosofia e um projeto que, para o Ajax, já vem de longe, enquanto para o emblema da águia é um caminho mais recente, mas que teve um desvio nas duas últimas épocas.

Antes de entrar no somatório dos milhões, que muita importância têm para as finanças dos clubes, nomeadamente do Benfica, uma análise ao que têm sido as opções dos treinadores dos lanceiros e das águias, percebe-se claramente a diferença de paradigma.