O Benfica (com 771 mil interações) foi o clube português com mais engajamento no Twitter durante o mês de agosto, segundo números do "Deportes&Finanzas".

Em segundo aparece o Sporting (com 482 mil) e, a fechar o pódio, o FC Porto (477 mil).

No quarto lugar aparece o Tondela (84,8 mil) e em quinto o Paços de Ferreira (64,1 mil).