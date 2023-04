Benfica: Florentino com duplo 50 e mais dois como exemplo

Florentino chega à meia centena de partidas na Liga pelas águias e atinge em Barcelos igual número de encontros só nesta temporada, no que é acompanhado por Vlachodimos e Grimaldo; Médio deve reencontrar o guardião e o lateral-esquerdo no onze para atingir registo que ninguém alcançou ainda em Portugal e apenas quatro o fizeram em clubes das 15 maiores ligas.

Florentino não entrou no onze que iniciou a última partida, na receção ao Estoril, tendo sido lançado na segunda metade, mas os planos de Roger Schmidt apontarão para que volte à titularidade hoje, em Barcelos, permitindo ao médio-defensivo - jogando de início ou entrando mais tarde -, completar um duplo 50. O camisola 61 chegará à meia centena de jogos de campeonato de águia ao peito, naquele que será o seu encontro 50 da temporada em curso.

O treinador alemão dos encarnados justificou que Florentino não foi titular com os canarinhos devido ao desgaste provocado pelo excelente trabalho que desenvolveu, em parceria com Chiquinho, no jogo com o Inter, em Milão, que confirmou o afastamento do Benfica nos quartos de final da Liga dos Campeões. Agora, e com uma semana de diferença, pode ser arma para dar força ao miolo benfiquista em Barcelos logo desde o apito inicial ou mesmo, caso seja essa a decisão de Schmidt, durante a partida para ajudar a segurar uma eventual vantagem. De qualquer das formas, e porque é uma das peças basilares do treinador desde o arranque da época, Florentino está em vias de completar o atrás referido duplo 50.