Benfica fez vénia aos milhares de adeptos na Suíça: veja o momento

Encarnados foram recebidos com muito apoio e retribuíram, antes do início do encontro com o Basileia [vídeo SL Benfica]

Leia também Portugueses Preço exigido pelo Manchester City afasta Bernardo Silva do Barcelona Também o salário que o internacional português aufere, entre os 30 e 35 milhões de euros, faz com que a sua contratação seja visto pelos catalães como uma "utopia", segundo o jornal Marca.