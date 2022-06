Benfica fez oferta formal por Umar Sadiq

Notícia avançada difundida em Espanha dá conta do interesse do Benfica no avançado do Almería

O Benfica fez uma oferta formal por Umar Sadiq, refere a imprensa espanhola desta segunda-feira, dando conta do reforçado interesse do Benfica no avançado do Almería.

Segundo o desportivo As, que cita o site Own Goal, da Nigéria, a SAD encarnada terá feito uma proposta no valor de 15 milhões de euros, valor considerado insuficiente pelo clube espanhol. A mesma notícia aponta o valor desejado pelo Almería pela estrela da equipa: 25 milhões de euros.

Perante o crescente número de notícias sobre um alegado interesse do Benfica, o Almería tem negado, como ainda o fez esta segunda-feira sobre a proposta dos 15 milhões, após contacto de O JOGO.