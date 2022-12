Benfica felicita Otamendi e Enzo Fernández pelo título Mundial

Clube da Luz deu os parabéns à dupla encarnada pela conquista do Mundial. Os colegas também já começaram a enviar mensagens

Nova campeã do Mundo, a Argentina conta nos 26 convocados por Lionel Scaloni com dois futebolistas do Benfica: Otamendi e Enzo Fernández. Por isso, logo após a conquista do importante título o clube da Luz fez questão de felicitar a dupla pelo troféu.

"É com orgulho que o Sport Lisboa e Benfica dá os parabéns ao seu capitão de equipa Nico Otamendi e a Enzo Fernández pela conquista do Campeonato do Mundo de futebol", escreveu o emblema encarnado no seu site, falando de "uma das melhores finais de sempre", razão pela qual considera ser "uma honra para todos os benfiquistas ver dois dos seus jogadores do plantel principal serem coroados Campeões do Mundo". Além disso, as águias destacam o facto de Enzo Fernández ter recebido o prémio de Melhor Jogador Jovem do Mundial e lembraram Aimar, membro da equipa técnica de Scaloni, e Di María, ambos com passagem pela Luz.

Através das redes sociais vários elementos do clube já começaram também a enviar mensagens de felicitação à dupla. Rui Pedro Braz, diretor-desportivo das águias, colocou uma fotografia no Instagram com os jogadores encarnados, frisando: "Tanto Benfica! Parabéns, campeões." João Mário, Grimaldo, Ristic, Vlachodimos, Gil Dias foram alguns dos atletas que deram os parabéns aos seus colegas através das redes sociais.