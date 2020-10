Benfica faz raide de última hora por central do Santos

Perante a intransigência do Olympiacos em baixar as exigências por Rúben Semedo, de 15 milhões, águias voltaram-se para Lucas Veríssimo, alvo de última hora

Jorge Jesus quer ver o plantel reforçado com pelo menos um central até ao dia de amanhã e o Benfica, segundo apurou O JOGO, está a tentar a contratação de Lucas Veríssimo, defesa do Santos.

Encarnados procuram fechar o defesa, por quem o Braga viu recusada uma oferta nas últimas horas

Perante as dificuldades em fechar Rúben Semedo - o Olympiacos não baixa dos 15 milhões de euros, valor ao qual o Benfica não chega -, a quem o técnico tinha apontado por ser português, o que seria uma vantagem nas inscrições para a Liga Europa, e por já ter trabalhado com ele, as águias atacam agora o defesa brasileiro, referenciado há já muito tempo na Luz e que o Benfica chegou a sondar logo após o regresso de Jesus a Portugal.

O Santos está necessitado de fazer um encaixe que alivie as contas e Lucas Veríssimo é um dos alvos mais apetecíveis, de tal forma que também o Braga viu nas últimas horas uma proposta ser recusada, quer pelo baixo valor quer pelos prazos de pagamento, enquanto o FC Porto chegou também a ser associado ao futebolista canarinho.

"Este jogo deu indicação porque é que quero mais um central"

O jogador de 25 anos, e referência no Peixe, ficou de fora do encontro de ontem com o Goiás (vitória por 3-2), por estar tocado, encarando com agrado a possibilidade de se mudar para a Europa.

No final da partida, Jesus foi claro quanto à necessidade de ver chegar mais um atleta. "Este jogo deu indicação porque é que quero mais um central. Ficaram todos a perceber. Espero que consigamos, um que venha fazer a diferença", explicou, sublinhando que se "gostava de ter Rúben Semedo e Bruno Henrique", a verdade é que o central está riscado.

"A partir do momento em que este jogador está de fora não sei se será possível no curto espaço de tempo... Temos de ir à procura de outra solução, não há muitas no mercado para poder garantir a qualidade de jogar no Benfica", referiu, admitindo o ataque a outro central, mas sem comentar o nome de Lucas Veríssimo.