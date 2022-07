Benfica faz dois testes no Algarve para Schmidt tirar dúvidas em relação ao plantel

Duelos no Algarve com Nice e Fulham são oportunidade para o técnico analisar atletas e tomar decisões quanto ao plantel. Depois do triunfo a abrir a preparação com o Reading, no qual utilizou 22 futebolistas, o treinador encarnado vê aumentar a dificuldade dos adversários, importante para avaliar o grupo.

Terminado o estágio em St. George"s Park, em Inglaterra, o Benfica seguiu para o Algarve, onde esta sexta-feira e domingo enfrenta testes de maior grau de exigência tendo em vista a nova temporada. E depois do triunfo sobre o Reading (2-0) a abrir os jogos de preparação para 2022/23, Roger Schmidt vai ter agora oportunidade de ver a resposta dos futebolistas às suas ordens frente, hoje, a Nice - equipa que ficou no 5.º da Ligue 1 em 2021/22 e tem agora novo treinador -, e Fulham, de Marco Silva, no domingo, no Torneio do Algarve.

Com um extenso lote de futebolistas neste momento à sua disposição, já que mantém em terras algarvias os mesmos 38 jogadores que levou para o estágio realizado no centro de treinos da seleção inglesa, contando agora também com Enzo Fernández Schmidt tirará mais notas além das que já somou desde o primeiro dia de trabalho no relvado, a 27 de junho, tendo em vista a definição do plantel para 2022/23.

No único desafio particular já disputado até esta fase, e em Inglaterra, o novo técnico benfiquista limitou-se a utilizar apenas 22 atletas, deixando ainda 16 de fora. Agora, irá dar novas oportunidades, não só para que os futebolistas ganhem ritmo de jogo mas também para que possam mostrar atributos. Schmidt levou jogadores que não fazem parte das principais contas, como André Almeida, Taarabt, Diogo Gonçalves, Gil Dias, Pizzi, Chiquinho e Seferovic, sendo que há ainda vários jovens que serão depois destinados à equipa B, orientada por Luís Castro.

Rui Costa faz sucesso à chegada

Quando a comitiva encarnada chegou a Portugal, aterrando no aeroporto de Faro, no Algarve, foi com euforia que foi recebida por alguns adeptos do Benfica. Com Roger Schmidt à frente do grupo e enquanto os 38 jogadores que estagiaram em Inglaterra iam entrando para o autocarro, foi Rui Costa quem esteve mais debaixo dos holofotes. Várias vezes o presidente dos encarnados acabou por ser solicitado para algumas fotos com adeptos, aos quais foi respondendo com um sorriso.

Da mesma forma, também alguns dos jogadores foram parando para uma ou outra foto, ouvindo-se palavras de incentivo para com os atletas encarnados.