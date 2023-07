Benfica fala em "sanha persecutória" e vai recorrer do castigo a Neres

Em causa estão factos ocorridos na festa do título das águias, em que o avançado brasileiro fez comentários sobre os rivais

O Benfica reagiu esta quarta-feira com repúdio ao castigo de um jogo atribuído a David Neres pelo Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), anunciando que vai recorrer da decisão.

Em causa estão factos ocorridos na festa do título do Benfica, em que o avançado brasileiro fez comentários sobre os rivais, o que motivou um processo disciplinar, que resultou neste castigo, que retira Neres da Supertaça Cândido de Oliveira, agendada para o dia 8 de agosto, incluindo ainda uma multa de 510 euros.

"O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, na sua sanha persecutória ao Benfica, entendeu que deveria suspender David Neres por um jogo devido a uma alegada provocação a adversários. É chocante que o Conselho de Disciplina equipare essa atitude aos insultos grosseiros a uma instituição e a milhões de adeptos ocorridos no final da época anterior, cujos autores, Otávio, Fábio Cardoso, Diogo Costa e Manafá, foram suspensos na mesma medida, por um jogo. Colocar uma picardia no mesmo patamar de insultos é profundamente errado e merecedor do repúdio do Sport Lisboa e Benfica, o qual, evidentemente, recorrerá da decisão", pode ler-se no comunicado.

