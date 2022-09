Benfica fala em "provocação" do Conselho de Disciplina: "Uma decisão inaceitável"

Em causa o castigo a Henrique Araújo, jovem avançado das águias.

O Benfica reagiu em comunicado ao castigo aplicado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol a Henrique Araújo. O jovem avançado, recorde-se, foi suspenso por um jogo pós críticas à arbitragem no jogo com o Rio Ave, pela equipa B, na época passada.

"O Sport Lisboa e Benfica repudia de forma veemente o castigo aplicado hoje [terça-feira] ao jogador Henrique Araújo pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol. Uma decisão inaceitável face ao teor das declarações, em mais um ato de total desrespeito pelo Benfica por parte deste órgão da FPF", referiu o clube da Luz.

"Os jogadores do Benfica estão comprometidos e empenhados com o clube, com os objetivos imediatos que se avizinham, e o seu foco e ambição em nada se vão alterar com mais esta provocação por parte deste Conselho de Disciplina que já perdeu toda a credibilidade", concluiu.

Recorde o que disse na altura Henrique Araújo: "Analisando o jogo, foram duas partes completamente diferentes. Na primeira parte sentimos que fomos melhores, mas após mais um erro de arbitragem o jogo muda. Há malta aqui que vai chegar muito longe, não tenho dúvidas. É mais uma semana em que somos penalizados por um erro de arbitragem. Há duas semanas tivemos um golo limpo anulado contra o Mafra, na semana passada temos um penálti claro contra o Estrela da Amadora que não foi assinalado. Esta semana é uma expulsão, uma expulsão de liga portuguesa. Não nos deixaram ganhar. Fomos incansáveis, tivemos situações para marcar mesmo com menos um. Somos demasiado penalizados por erros que não cometemos. Acredito que um dia vão voltar a respeitar o Benfica."