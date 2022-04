Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.

Reação do clube da Luz ao polémico lance do encontro com o Famalicão.

Já nos minutos finais do encontro com o Famalicão, o Benfica reclamou uma grande penalidade por mão na bola de Alex Nascimento, central da equipa minhota. Nélson Veríssimo deixou críticas à decisão de António Nobre e do VAR, e o Benfica, numa reação oficial, diz tratar-se de uma "escandalosa decisão".

"Afinal, qual é o critério? Prejudicar o Benfica?", questionou o clube da Luz na conta "News Benfica" no Twitter. "Mais uma escandalosa decisão do VAR na Luz. Pelo menos 12 pontos sonegados esta temporada. Afinal, para que serve o VAR? Prejudicar o Benfica?", acrescenta.

Veja o polémico lance: