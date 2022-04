Benfica fala de "arbitragem infeliz" no dérbi e visa o FC Porto-Portimonense: "Facilitismo descarado"

O dérbi em Alvalade, o FC Porto-Portimonense de sábado, e o episódio de racismo no Rio Ave-Benfica B foram alvo de comentário na News Benfica desta segunda-feira.

O Benfica faz críticas à arbitragem de Fábio Veríssimo no dérbi de domingo em casa do Sporting, falando em "duas expulsões perdoadas" aos leões, "disparidade de critérios" e "vista grossa a uma atitude lamentável e desprezível de Nuno Santos para com um colega de profissão".

Os vermelhos e brancos dizem que "a melhor equipa em campo foi premiada com os três pontos, apesar de mais uma arbitragem infeliz".

"A lamentar, neste dérbi, duas expulsões perdoadas ao Sporting numa arbitragem enviesada desde o início, protagonizada por Fábio Veríssimo e Hugo Miguel. Pelo menos 9 pontos sonegados pelo VAR neste Campeonato (Estoril, Gil Vicente, Moreirense e Vizela), mas não desistimos de nada. Se num dos lances fica exposto pela enésima vez a absurda e gritante disparidade de critérios aplicados ao longo da prova consoante o emblema, na outra é incompreensível como se faz vista grossa a uma atitude lamentável e desprezível de Nuno Santos para com um colega de profissão", lê-se na News Benfica desta segunda-feira.

Na newsletter oficial do clube, o jogo entre o FC Porto e o Portimonense, no sábado, foi também alvo de críticas. Os dragões venceram os algarvios por 7-0, na 30.ª jornada da Liga Bwin.

"E a propósito de um campeonato insistente e lamentavelmente recheado de polémicas, irá a Liga ou a Federação abrir algum inquérito quanto ao que se passou anteontem no Dragão? A promiscuidade comercial alargou-se - desta vez, de forma explícita - a um facilitismo desportivo descarado, suscetível de matar, definitivamente, a verdade e equidade desportivas deste campeonato. Uma competição que se quer internacionalizar e ser referência não pode pactuar com este tipo de situações", referem as águias, que também comentam os insultos racistas a Sandro Cruz no Rio Ave-Benfica B (2-1), da Liga SABSEG.

"Foram bem audíveis, no estádio e na transmissão televisiva, os insultos racistas proferidos ontem em Vila do Conde durante o jogo entre Rio Ave e Benfica B. Aquela adepta - e todos os que adotam comportamentos semelhantes - não têm lugar no Desporto. O racismo é abjeto, há muito que deveria ter sido expurgado da nossa vida em sociedade. Estamos solidários com o nosso atleta vítima desta agressão e reiteramos que o Benfica está e estará sempre muito empenhado na luta contra este flagelo da nossa sociedade", vinca o emblema da Luz.