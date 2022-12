Mega Ferreira: Benfica lamenta morte do sócio e Emblema de Ouro de Dedicação

Benfica expressa o seu "profundo pesar" pela morte de Mega Ferreira.

O Benfica manifestou, esta segunda-feira, o seu "profundo pesar" pelo falecimento do seu sócio António Mega Ferreira, recordando o "Emblema de Ouro de Dedicação" que lhe atribuiu no ano de 2000.

"Era atualmente o sócio n.º 672 do glorioso, tendo recebido o Emblema de Ouro de Dedicação em 2000. Foi o autor de uma edição especial da Visão dedicada ao centenário do Benfica. Por essa razão, está representado no Museu Benfica - Cosme Damião", recorda o clube.

Em curta nota no seu site, o Benfica envia "as mais sentidas condolências aos familiares e amigos" do seu sócio, escritor, poeta e gestor cultural, que faleceu aos 73 anos e que estava ligado ao clube desde 1949, ano do seu nascimento.

António Mega Ferreira publicou mais de trinta obras entre ficção, ensaio, poesia e crónicas, chefiou a candidatura e foi comissário da Expo'98, depois presidente da Parque Expo, e também dirigiu a Fundação Centro Cultural de Belém, em Lisboa, entre 2006 e 2012.