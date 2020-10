Benfica explica venda de Rúben Dias e empréstimo de jovens da formação

Clube da Luz recorreu à newsletter oficial para fazer balanço do mercado de transferências.

O Benfica recorreu esta quarta-feira à newsletter oficial do clube para fazer um balanço da janela de mercado que encerrou na noite de terça-feira.

As águias foram, por larga margem, o clube português que mais investiu na referida janela e abordou a venda de Rúben Dias ao Manchester City.

"No caso particular de Rúben Dias, há que referir a oportunidade de equilibrar as contas, dado o montante envolvido na transação. A alienação do passe de Rúben Dias por 68 milhões de euros (a que poderão acrescentar 3,6 milhões de euros mediante o cumprimento de objetivos do Manchester City) tratou-se da quarta transferência mais elevada neste defeso, a quinta maior de sempre no que respeita a defesas, e sobretudo alcançou um valor justo face à qualidade de um destacado atleta formado no clube", assinala o emblema encarnado, prosseguindo com a explicação para os vários empréstimos de jogadores formados no clube:

"Nota ainda para o empréstimo de vários jogadores jovens (David Tavares, Florentino, Jota, Pedro Álvaro, Tiago Dantas e Tomás Tavares), obedecendo a uma política de valorização desportiva com vista à reintegração no plantel. E ainda de Vinícius, para o Tottenham, numa operação com contornos semelhantes à que resultou na transferência de Jiménez para o Wolverhampton", acrescenta o Benfica, apontando ao regresso de Diogo Gonçalves como exemplo.

"Estas operações visam proporcionar aos jovens jogadores a oportunidade de jogarem, permitir que evoluam, adquirirem experiência e consolidarem o seu crescimento de forma a estarem mais bem preparados para representarem o Clube. Este foi, de resto, o caso de Diogo Gonçalves, que regressa agora ao clube após dois anos a jogar e evoluir noutras paragens", remata o Benfica, que vê o plantel à disposição de Jorge Jesus como "inegavelmente mais forte".