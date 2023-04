Lateral foi substituído ainda no decorrer da primeira do clássico de sexta-feira

Ainda que sem anunciar a gravidade da lesão, o Benfica explica este sábado a lesão que Bah sofreu na primeira parte do clássico com o FC Porto, que as águias perderam por 2-1.

"O Sport Lisboa e Benfica informa que o atleta Bah sofreu uma entorse traumática do joelho esquerdo com lesão do ligamento colateral medial, no clássico jogado no dia 7 de abril", pode ler-se na curta nota publicada.

Recorde-se que tudo aconteceu ao minuto 23 aquando de uma disputa entre Bah e Uribe, com o portista a ser admoestado com amarelo pelo árbitro Artur Soares Dias. O lateral acabou, pouco depois, por ceder o lugar a Gilberto.