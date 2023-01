Não integraram as escolhas de Schmidt por motivos clínicos.

Gilberto, Musa e Rafa não integraram as opções de Roger Schmidt para o jogo do Benfica em casa do Varzim, para os oitavos de final da Taça de Portugal. Segundo informou o clube da Luz, os dois primeiros estão a contas com síndrome gripal, enquanto Rafa sofreu uma entorse num pé.

Recorde o onze do Benfica: Vlachodimos; Bah, Lucas Veríssimo, Morato e Grimaldo; Aursnes e Enzo Fernández; Neres, Draxler e Chiquinho; Gonçalo Ramos.