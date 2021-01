Benfica evoca Fehér 17 anos depois do último sorriso: "Nunca serás esquecido"

Neste dia, mas em 2004, o avançado húngaro perdia a vida após cair inanimado no relvado do D. Afonso Henriques, em Guimarães

O Benfica, através da sua conta de Twitter, prestou a devida homenagem a Miklós Fehér, avançado húngaro que há 17 anos, neste dia, nos deixava após cair inanimado no relvado do D. Afonso Henriques, em Guimarães, vítima de um ataque cardíaco.

"Nunca serás esquecido, Miki", escrevem as águias, provocando inúmeras reações dos seus adeptos - e não só. Para além das águias, e em Portugal, o goleador também vestiu as camisolas de FC Porto, Salgueiros e Braga. Chegou em 1998, vindo do do Gyori ETO, emblema do seu país.

É lá, também, que se completam as homenagens a Miki, por exemplo com a reportagem do jornal local "Kisalfold", que falou com László Kovács, um dos primeiros treinadores de Fehér ainda em Gyor.

"Era um miúdo magro, habilidoso, rápido e trabalhador", recorda o ex-professor de Educação Física, acrescentando: "Tínhamos uma relação muito boa. Prova disso foi ter-me convidado para passar dez dias em Portugal, com o seu pai, onde tenho das minhas lembranças mais bonitas. Visitámos os pontos turísticos, fomos ao seu restaurante favorito comer sopa de peixe e carangueijo e caminhámos nas margens do Atlântico."