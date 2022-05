Benfica estuda regresso a St. George's Park na pré-temporada

SAD encarnada analisa também a possibilidade de disputar competições de pré-época como a International Champions Cup, Algarve Football Cup e Emirates Cup.

O Benfica já começou a montar o plano da pré-temporada 2022/23, mas ainda estão em estudo as várias opções possíveis, assim como os potenciais adversários com os quais os encarnados irão medir forças na sua preparação. No entanto, e apesar de ainda não ser algo garantido, está a ser equacionado um regresso das águias a St. George's Park, casa das seleções inglesas e onde estiveram em 2016/17 e 2018/19.

Vantagem do local é o sossego, dado que as instalações, próximas de Birmingham no centro de Inglaterra, situam-se numa zona rural. As instalações são de topo e têm várias valências, como o hotel onde as equipas ficam.

Na mesa da SAD encarnada está, ainda, a eventual presença das águias em competições como a International Champions Cup, Algarve Football Cup e Emirates Cup.