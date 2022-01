Benfica estabeleceu novo máximo de remates neste temporada

As águias dispararam por 22 vezes, superando os 21 tiros no 0-1, em casa, com o Portimonense

Fechando a partida com o Paços de Ferreira com dois golos marcados, longe, por exemplo dos sete que obtivera no último jogo caseiro de Jorge Jesus (no 7-1 com o Marítimo), o Benfica de Nélson Veríssimo estabeleceu um novo máximo de remates nesta temporada.

Os futebolistas encarnados tentaram o golo por 22 ocasiões, superando os 21 disparos que eram até ontem o máximo das águias na prova, registo verificado na receção ao Portimonense, que o Benfica até perdeu por 1-0.

O Paços de Ferreira, que na Taça de Portugal já perdera na Luz por 4-1, é vítima do ataque encarnado, pois nessa partida as águias já haviam disparado também por 19 vezes, naquele que foi o segundo registo mais alto.

Seferovic foi quem mais rematou ontem, com cinco tiros. João Mário e Darwin tiveram quatro.