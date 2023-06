Benfica estará interessado em internacional chileno

Extremo de 20 anos defrontou recentemente a seleção cubana

O Benfica estará interessado na contratação do chileno Alexander Aravena, vinculado à Universidad Católica, de acordo com o portal "Bolavip".

De acordo com as mesmas informações, responsáveis do emblema encarnado - há uma semana Concepción, de modo a acompanharem a exibição do jovem de 20 anos no jogo da seleção absoluta do Chile frente a Cuba - já terão mesmo abordado os representantes do jogador e perguntado pelos valores.

No encontro a que os responsáveis das águias assistiram, Aravena foi titular, tendo saído aos 72 minutos. Esta época, o extremo somou sete golos e três assistências em 15 jogos disputados.

