Benfica está a negociar regresso de Gonçalo Guedes por empréstimo

Negociações pelo extremo estão bem encaminhadas.

Gonçalo Guedes pode regressar ao Estádio da Luz. O internacional português, do Wolverhampton, está a ser negociado pelo Benfica.

O JOGO sabe que a possibilidade de Gonçalo Guedes ingressar na Luz é bem real. Os dois clubes estão em conversações e o jogador vê com bons olhos um regresso a uma casa onde foi formado e onde foi campeão nacional. As negociações com vista a um empréstimo até final da presente época estão, nesta altura, bem encaminhadas.

Nos últimos dias, o internacional português foi apontado como possível alvo do Barcelona, mas, de acordo com as informações recolhidas pelo nosso jornal, é o Benfica que está na "pole position" da corrida aos préstimos do atacante, de 26 anos.

Refira-se que Guedes não entrou nas contas de Lopetegui para os dois últimos jogos dos Wolves, contra West Ham e Liverpool. Questionado sobre a situação do jogador, o técnico espanhol não se alongou nas palavras: "Foi uma decisão técnica. Ele é nosso jogador. Em relação ao resto, tudo pode acontecer, mas está na nossa equipa."

Gonçalo Guedes deixou o Benfica em janeiro de 2017, rumo ao PSG, onde nunca se conseguiu afirmar. Antes do Wolverhampton, onde chegou no verão de 2022, representou o Valência, clube onde foi feliz durante cinco temporadas.