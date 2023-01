Benfica está perto de assegurar avançado do Estoril

Negociações com o Estoril pelo atacante estão avançadas e podem ficar concluídas em breve.

Gilson Tavares pode tornar-se em breve reforço da equipa B do Benfica. Ao que O JOGO apurou, os encarnados estão em negociações avançadas com o Estoril para a contratação do avançado cabo-verdiano, de 21 anos, e o processo pode ficar concluído em breve.

Com a saída de Henrique Araújo, emprestado aos ingleses do Watford, as águias procuram uma alternativa de ataque para a formação secundária. Nesse sentido, Gilson Tavares é visto como uma boa opção.

Internacional cabo-verdiano, o avançado destacou-se nos últimos dois anos ao serviço dos sub-23 do Estoril, pelos quais foi bicampeão da Liga Revelação sendo mesmo eleito o melhor jogador dessa competição na temporada passada. As boas exibições na prova chamaram a atenção de alguns emblemas italianos e o jogador também chegou a ser associado ao Sporting.

Apesar de alguma cobiça, Gilson Tavares permaneceu na Amoreira e esta época estabeleceu-se no plantel principal, orientado por Nélson Veríssimo. O dianteiro até tem vindo a ser utilizado com alguma frequência pelo antigo técnico encarnado, mas, em 16 jogos, apenas foi titular duas vezes.

Com menos oportunidades do que gostaria, o cabo-verdiano procura um novo desafio e vê com bons olhos uma mudança para o Benfica B, piscando, claro, também o olho à formação principal.