"Benfica está interessado no Bento? Guarda-redes calmo, sabe jogar com os pés"

Declarações de Ederson, guarda-redes do Brasil e do Manchester City - com passagem pelo Benfica - em que aborda o alegado interesse do Benfica em Bento

Sobre o alegado interesse do Benfica no guarda-redes brasileiro Bento: " Se o Benfica está interessado no Bento, é sinal de que tem qualidade. Eu acompanho-o muito, ele é um garoto que na época passada fez um ano fantástico e este ano começou muito bem outra vez. É um guarda-redes jovem, muito promissor e tem muito potencial para chegar também à seleção brasileira. Se o Benfica o contratar, será um bom investimento, porque tem muita qualidade. É um guarda-redes calmo, que sabe jogar com os pés."

Sobre o futuro selecionador brasileiro: "Deve estar quase decidido. O presidente [da CBF] sabe quem quer e a nós só nos resta dar o melhor dentro do campo."

Sobre partilhar o balneário com Rúben Dias e Bernardo Silva: "O Bernardo é muito querido por todos. É um brincalhão com quem todos gostam de brincar. O Rúben é mais sério e com postura, mas na festa perdeu um pouco a postura [risos]. É muito bom dividir o balneário com eles nestes seis anos de muitas conquistas. Com o Rúben foi um pouco menos tempo, mas é ótimo estar com eles no Manchester City, depois de ter partilhado tempo com eles também no Benfica. Estou muito contente com a trajetória deles. Quero muito que o Bernardo fique no Manchester City. Basta ver os últimos jogos dele. O que ele faz é brilhante. É muito difícil ver um jogador fazer o que ele faz. Tem uma qualidade tremenda".