Benfica está entre os oito principais clubes da Europa pela 20.ª vez

O Benfica garantiu hoje a 20.ª presença nos quartos de final da principal prova europeia de clubes, ao superar os belgas do Club Brugge, com um triunfo caseiro por 5-1, na segunda mão dos oitavos.

Após o triunfo em Bruges por 2-0, o onze de Roger Schmidt voltou a impor-se, com tentos de João Mário (penálti) e do suplente David Neres, que repetiram o que haviam feito na Bélgica, um bis de Gonçalo Ramos e um golo de Rafa.

A formação da Luz repetiu, assim, os feitos de 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1964/65, 1965/66, 1967/68, 1968/69, 1971/72, 1975/76, 1977/78, 1983/84, 1987/88, 1989/90, 1991/92, 1994/95, 2005/06, 2011/12, 2015/16 e 2021/22.

Rei da Europa nos anos 60, o Benfica sagrou-se duas vezes campeão (1960/61 e 1961/62), em finais com Barcelona (3-2, em Berna) e Real Madrid (5-3, em Amesterdão), e foi vice em mais três (1962/63, 1964/65 e 1967/68), derrotado por AC Milan, Inter e Manchester United, respetivamente.

Em 1965/66 e 1968/69, chegou também aos quartos de final, o que significa que, na década de 60 do século passado (1960/61 a 1969/70), ficou sete vezes no top 8, que só falhou em 1963/64, 1966/67 (Taça das Cidades com Feira) e 1969/70.

Na década seguinte, atingiu uma vez as meias-finais (1971/72) e duas os quartos (1975/76 e 1977/78), eliminado por Ajax, Bayern Munique e Liverpool, respetivamente, para, no final dos anos 80 (1987/88 e 1989/90), perder mais duas finais, a quarta com o PSV Eindhoven e a quinta com o AC Milan.

Em 1991/92, esteve na primeira fase de grupos da Taça dos Campeões (só para oito) e, na era Champions (oficialmente desde 1992/93), chegou hoje pela sexta vez aos quartos, fase que nunca ultrapassou.

AC Milan (1994/95), Barcelona (2005/06), Chelsea (2011/12), Bayern Munique (2015/16) e Liverpool (2021/22) foram os carrascos dos encarnados, que esperam agora pelo sorteio de 17 de março para conhecer o próximo adversário.

No ranking português, o Benfica lidera destacado, já que o também bicampeão europeu FC Porto (1986/87 e 2003/04) soma 11, podendo chegar à 12.ª na próxima semana, enquanto o Sporting só atingiu uma vez aos quartos, em 1982/83.

Desde que foi criada a Liga dos Campeões, os dragões estão, porém, em vantagem sobre os encarnados, pois ficaram nove vezes no top 8 (1992/93, 1993/94, 1996/97, 1999/00, 2003/04, 2008/09, 2014/15, 2018/19 e 2020/21).

Em relação a todas as competições da UEFA, o Benfica vai já para a 33.ª presença nos quartos, pois também conta cinco na Taça das Taças (1974/75, 1980/81, 1985/86, 1993/94 e 1996/97), três na Taça UEFA (1982/83, 1992/93 e 2006/07) e cinco na Liga Europa (2009/10, 2010/11, 2012/13, 2013/14 e 2018/19).