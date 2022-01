Benfica está em negociações com central do Atlético Bilbau, escrevem em Espanha

Segundo o jornal As, o Benfica está em negociações com Unai Nunez, central do Atlético Bilbau, há cerca de um mês. Marcelino Toral, técnico basco, já terá dado o aval à saída do defesa, mas ainda falta convencer os dirigentes do clube

Quarto central na hierarquia de Marcelino Toral, treinador do Atlético Bilbau, Unai Nunez estará em conversas para vir a ser reforço do Benfica, ainda neste mercado de inverno, apesar da relutância dos dirigentes bascos em ver o jogador sair, especialmente em moldes de cedência temporária.

Assegura o jornal As que o treinador dos bascos não se importaria de ver o defesa-central de 24 anos, utilizado em apenas sete jogos esta época, sair para outras paragens, mas que a direção do clube adotou uma postura mais cautelosa quanto ao tema, devido a temer poder vir a necessitar do jogador na segunda metade da época em caso de indisponibilidade de Iñigo Martínez, Yeray Álvarez e Dani Vivian, habituais titulares no eixo defensivo.

Internacional espanhol, Unai Nunez tem contrato com o Atlético Bilbau até junho de 2023.