Benfica está atento a Reinier e já houve uma sondagem pelo médio do Real Madrid

Os encarnados estão atentos ao médio-ofensivo brasileiro que, depois de dois anos de cedência ao Dortmund, volta a ter pouco espaço para brilhar nos merengues.

O Benfica está atento à situação que Reinier vive no Real Madrid e, segundo O JOGO confirmou, houve já uma sondagem pelo jovem médio de 20 anos. Ainda numa fase de adaptação ao futebol europeu, após ter sido contratado pelos merengues ao Flamengo em 2019/20 por 30 milhões de euros, o internacional canarinho é visto como um jogador muito interessante pelas águias.

No entanto, de momento, apenas foram questionadas as intenções concretas do Real em relação ao jovem médio-ofensivo para a próxima temporada, assim como quais as condições para um eventual empréstimo e salário do jogador.

Depois de duas temporadas cedido ao Dortmund, onde jogou 39 partidas e apontou apenas um golo em jogos oficiais, Reinier volta a ter espaço reduzido nos blancos, principalmente por falta de vagas para atletas não comunitários. Assim, o cenário de novo empréstimo está sobre a mesa e há algumas possibilidades já apresentadas também aos merengues, entre elas uma interna (Valladolid) e outra externa (Roma, de José Mourinho).

Por enquanto, não há decisões finais e o Benfica faz parte do lote de clubes de olho no processo, que se adivinha complicado de concluir com sucesso em particular pelo elevado salário que Reinier, jogador valorizado por Jorge Jesus no Flamengo, aufere em Espanha.