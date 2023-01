Benfica está a marcar mais e mais cedo: 50% dos golos no quarto inicial

Após a derrota em Braga a equipa de Schmidt está a marcar mais e a resolver mais depressa nos primeiros 15 minutos. Até ao fim do ano civil, os encarnados apenas marcaram um por cento dos golos no quarto de hora inicial e agora o registo está nos... 50 por cento. Os rivais apresentam números muito inferiores.

O rendimento goleador do Benfica sofreu um impulso recente, coincidindo com o choque da primeira derrota da época, na visita a Braga, no penúltimo dia de 2022. De facto, depois da derrota por 3-0, os últimos jogos têm mostrado uma equipa de Roger Schmidt muito mais virada para o ataque e logo desde o apito inicial, com correspondência em golos madrugadores e gestão, com vitória, a partir daí.

Nas últimas duas jornadas, nas deslocações a Paços de Ferreira (7" e 11") e ao recinto do Santa Clara (9"), as águias apontaram três golos nos primeiros 15 minutos (e outro aos... 16" nos Açores), como haviam feito também com Varzim (4") e Portimonense (8"). A exceção a esta regra ocorreu apenas no dérbi com o Sporting, nesta sequência de jogos após o desaire diante dos bracarenses. Abrindo a fronteira entre o início da época e até ao primeiro desaire, as águias entraram a marcar com Arouca, Dínamo Kiev, Rio Ave, Chaves, Gil Vicente e Estrela da Amadora.