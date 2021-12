Benfica espera que Jorge Jesus abdique

Na Luz é visto como mais prejudicial o despedimento antes de novo clássico, mas contava-se que o técnico abrisse a porta

O fim da linha é cada vez mais um cenário real para Jorge Jesus no Benfica, podendo o mesmo acontecer a qualquer momento, embora todos os dados, ao dia de hoje, apontem para que, segundo O JOGO apurou, seja ainda sob o comando do técnico de 67 anos que os encarnados vão entrar, dia 30, para novo embate com o FC Porto, desta feita para a Liga Bwin. Isto por uma questão de agenda e porque ainda será analisado o estado da nação nas próximas horas, num momento em que do lado dos responsáveis benfiquistas o técnico já deveria ter, pelo menos, colocado o lugar à disposição.