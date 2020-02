Benfica esclarece situação de Gabriel e não há prazo para voltar

Médio tem parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona dipoplia

A contas com uma patologia ocular que o impediu de estar no clássico com o FC Porto e Famalicão, o Benfica esclareceu esta quarta-feira a situação clínica de Gabriel e os cenários de maior gravidade foram rejeitados, apesar de não ser estabelecido prazo para o regresso.

"O nosso jogador Gabriel apresentou as primeiras queixas, relacionadas com a visão, no dia seguinte ao Benfica-Famalicão, no Estádio da Luz, da Taça de Portugal. Decidiu fazer-se todos os exames e testes recomendáveis em função do quadro clínico apresentado pelo jogador, estando hoje afastados cenários de maior gravidade. Assim, Gabriel tem parésia do VI par craniano esquerdo, com limitação da abdução, que condiciona dipoplia", esclarecem as águias.

"Trata-se de uma situação que impossibilita determinar um prazo para o regresso à sua condição plena de futebolista de alta competição. Lembrando-se, no entanto, que o mais importante é garantir que não existem outros riscos e que não está em causa a atividade normal no dia a dia. Gabriel irá continuar a apresentar-se diariamente no Benfica Campus, para fazer o trabalho físico que se entender por adequado", explica o Benfica.