Benfica esclarece em comunicado a posição quanto à Superliga Europeia

Clube reitera não estar interessado em pertencer à organização

O Benfica rejeitou no final desta manhã querer associar-se à Superliga Europeia. "O clube sempre esteve e estará solidário com a UEFA e com os valores do futebol europeu", garante.

"O Sport Lisboa e Benfica foi o primeiro clube português a expressar publicamente a sua objeção a uma Superliga Europeia, em novembro do ano passado, na sequência de uma entrevista do seu CEO, Domingos Soares de Oliveira. No âmbito da sua presença na ECA - Associação Europeia de Clubes - sempre se manifestou contrário a qualquer competição fora do âmbito da UEFA, tendo, inclusive, contribuído ativamente para a reformulação do modelo competitivo da Liga dos Campeões pós-2024. O clube sempre esteve e estará solidário com a UEFA e com os valores do futebol europeu: meritocracia, solidariedade e inclusão", publicaram os encarnados em comunicado no seu site oficial, desmentindo rumores que davam conta de uma negociação de Luís Filipe Vieira para integrar o organismo, agora com 12 clubes, seis da Premier League e três tanto da Serie A como da Liga espanhola.