"Benfica? Ainda era demasiado cedo para dar o próximo passo"

Karius defendeu a baliza do Besiktas por empréstimo do Liverpool

Karius foi questionado sobre o interesse do Benfica quando ainda alinhava no Mainz.

Loris Karius, guarda-redes alemão que alinhou no Besiktas por empréstimo do Liverpool, concedeu uma entrevista ao transfermarkt e foi questionado sobre o interesse do Benfica no passado. Em 2015 era dono e senhor da baliza do Mainz, tendo sido associado a clubes como as águias, Dortmund e Hamburgo.

"Recebi algumas sondagens da Bundesliga e do estrangeiro, de clubes que me queriam contratar, mas decidimos prolongar o contrato com o Mainz no início de janeiro, porque, pessoalmente, ainda era demasiado cedo para dar o próximo passo", afirmou Karius.

"Sabia o que tinha no Mainz e como me podia desenvolver jogando lá. Foi por isso que tomei essa decisão, acreditando que seria melhor continuar nesse caminho e não mudar", completou.

Karius acabaria por se mudar para o Liverpool na temporada 2016/17.