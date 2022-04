Benfica encontra Sporting na Youth League: "É mais um que temos de vencer"

Luís Castro entre jogadores do Benfica

Declarações do treinador do Benfica, Luís Castro, na antevisão ao embate com o Sporting nos quartos de final da Youth League

O Benfica joga com o Sporting um lugar na final four da Youth League, prova europeia de juniores que o FC Porto já venceu. O encontro entre rivais de Lisboa está marcado para as 15h00, el Alcochete

"É um jogo igual aos outros. Temos de ganhar os jogos todos, na Youth League tem sido assim. Infelizmente perdemos com o Dínamo de Kiev, na primeira jornada do grupo Em e os restantes jogos foram 'finais', porque tínhamos de ganhar para nos mantermos em prova. É mais um que temos de vencer. Vencendo, estamos em prova, e esse é o objetivo", afirmou o treinador Luís Castro à BTV, canal de televisão do Benfica.

"O Sporting quer passar, o Benfica quer passar, é um jogo 50/50. Infelizmente jogamos fora, porque o sorteio assim o ditou, mas vamos para vencer. Os jogos começam zero a zero e nós faremos de tudo para vencer", acrescentou antes de elogiar a equipa: "Temos muitos bons jogadores e encaramos todos os jogos com seriedade".