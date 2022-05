Benfica encaixou 60 M€: "Sentimos maior conforto para não aceitar uma qualquer oferta"

Redação com Lusa

Domingos Soares de Oliveira afirma que o emblema encarnado fica "mais confortável" no mercado de verão após o encaixe de 60 milhões de euros.

O empréstimo obrigacionista de 60 milhões de euros (ME) da Benfica SAD permite aos encarnados enfrentarem o próximo mercado de transferências de forma "mais confortável", realçou esta segunda-feira o administrador financeiro das "águias", Domingos Soares de Oliveira.

"Ficamos com uma postura no mercado mais confortável", lançou o gestor durante a apresentação dos resultados da oferta, na Euronext Lisbon, gestora da bolsa portuguesa, depois de questionado pelos jornalistas sobre a capacidade para resistir a propostas de 100 ME pelo avançado internacional uruguaio Darwin Núñez.

E acrescentou: "Não vamos discutir os atletas, nem os valores. Não sabemos as ofertas que nos vão chegar. Mas é óbvio que sentimos maior conforto para não aceitar uma qualquer oferta, se considerarmos que não tem o justo valor."

Ainda assim, Soares de Oliveira vincou que "os objetivos em termos de mercado [de transferências] nunca estiveram condicionados pelo aumento da emissão", depois de já ter assinalado que o clube da Luz, no que toca à equipa principal de futebol, depois de uma época sem títulos, ficou com "capacidade de ter mais meios para corresponder às expectativas" dos adeptos, após esta operação no mercado de dívida.

"Vamos estar atentos ao mercado, como temos estado", disse Soares de Oliveira, numa iniciativa que contou com a presença do presidente do clube, Rui Costa, que deixou o 'palco' para o responsável pelas finanças da Benfica SAD.

O empréstimo obrigacionista da Benfica SAD, no montante de 60 ME contou com uma procura de 88,5 ME, atraindo 4.576 investidores.

A operação, que oferece uma taxa de juro bruta de 4,6%, tinha um valor global inicial de 40 ME, mas, face à forte procura dos investidores (1,47 vezes acima da oferta), foi aumentada para 60 ME, a segunda maior de sempre das "águias".