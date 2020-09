Benfica encaixa com Semedo nos Wolves, mas "perde" cinco milhões de euros

Nélson Semedo foi oficializado como reforço dos Wolves. Benfica beneficiaria mais com a permanência do lateral no Barcelona.

Oficializado na quarta-feira como reforço do Wolverhampton, Nélson Semedo permite um encaixe de cerca de 600 mil euros ao Benfica devido ao mecanismo de solidariedade da FIFA, relativo à formação do atleta - a transferência cifra-se nos 30 milhões de euros fixos.

Porém, as águias acabam até por sair a perder com o negócio, uma vez que tinham direito a receber cinco milhões por cada 50 jogos (com um mínimo de 45 minutos por cada) cumpridos pelo lateral no Barcelona.

Em três épocas, Semedo tinha 97 e estava a três de permitir um segundo encaixe. De recordar que o internacional português, de 26 anos, deixou o Benfica em 2017, com o Barcelona a desembolsar, na altura, cerca de 35 M€.